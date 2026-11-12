Президент России Владимир Путин пообещал подключить Министерство иностранных дел к решению проблемы с получением американских виз российскими олимпийцами и паралимпийцами. Вопрос поднял глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Рожков попросил президента помочь организовать выдачу виз непосредственно в Москве. Сейчас спортсменам и сопровождающим их специалистам приходится обращаться в американские консульства за пределами России, что существенно осложняет подготовку к международным соревнованиям.

«По линии МИД поработаем», — ответил Путин на обращение главы ПКР.

Особую актуальность визовый вопрос приобрёл в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Российским спортсменам необходимо заранее оформлять документы для въезда в США, причём наличие аккредитации на соревнования не освобождает их от получения виз.

Ранее Рожков рассказывал, что сам оформлял американскую визу через консульство США в Астане. По его словам, для большой спортивной делегации, численность которой может превышать 300 человек, необходимость выезжать за документами в другую страну создаёт серьёзные организационные трудности.

На том же заседании Путин подчеркнул, что Россия продолжит последовательно и спокойно добиваться соблюдения своих интересов в мировом спорте. При этом конкретных договорённостей с американской стороной об организации выдачи виз в Москве пока не объявлено.

Летние Олимпийские игры 2028 года (XXXIV Олимпиада) пройдут в Лос-Анджелесе (США) с 14 по 30 июля 2028 года, XVIII летние Паралимпийские игры — с 15 по 27 августа 2028 года.