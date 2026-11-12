Путин назвал чушью необходимость подтверждать спортивные разряды
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Президент России Владимир Путин раскритиковал действующий порядок подтверждения спортивных разрядов. Во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства удивился, узнав, что спортсменам приходится регулярно доказывать соответствие уже присвоенной квалификации.
Особое недоумение у президента вызвало правило, согласно которому кандидаты в мастера спорта должны подтверждать свой разряд раз в три года. Обладателям более низких разрядов проходить эту процедуру приходится ещё чаще.
«Сейчас действует такое правило? Чушь какая-то», — отреагировал Путин.
Замечание прозвучало во время обсуждения вопросов развития российского спорта. В центре внимания участников заседания были условия подготовки спортсменов и совершенствование системы физической культуры.
Действующий порядок предусматривает ограниченный срок действия ряда спортивных разрядов. Для их сохранения спортсменам необходимо повторно выполнять установленные нормативы или подтверждать результаты на соревнованиях.
Ранее Life.ru рассказывал, как Путин поручил сделать поездки детей на спортивные соревнования бесплатными. Президент вспоминал, что в детстве сам ездил на турниры в общих вагонах и благодаря государственной поддержке смог выполнить спортивные нормативы. Он подчеркнул, что финансовые возможности родителей не должны мешать детям заниматься спортом.