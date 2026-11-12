Президент России Владимир Путин раскритиковал действующий порядок подтверждения спортивных разрядов. Во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства удивился, узнав, что спортсменам приходится регулярно доказывать соответствие уже присвоенной квалификации.

Особое недоумение у президента вызвало правило, согласно которому кандидаты в мастера спорта должны подтверждать свой разряд раз в три года. Обладателям более низких разрядов проходить эту процедуру приходится ещё чаще.

«Сейчас действует такое правило? Чушь какая-то», — отреагировал Путин.

Замечание прозвучало во время обсуждения вопросов развития российского спорта. В центре внимания участников заседания были условия подготовки спортсменов и совершенствование системы физической культуры.

Действующий порядок предусматривает ограниченный срок действия ряда спортивных разрядов. Для их сохранения спортсменам необходимо повторно выполнять установленные нормативы или подтверждать результаты на соревнованиях.