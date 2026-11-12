Президент России Владимир Путин поручил утвердить концепцию развития массового спорта в стране к лету 2027 года. Соответствующую задачу глава государства поставил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле.

Главной темой встречи стала организация массовых физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Совет собрался впервые после обновления своей структуры: прежние межведомственные комиссии и рабочие группы заменили профильными комиссиями.

Предыдущее заседание под председательством Путина состоялось 6 ноября 2025 года в Самаре. Тогда участники сосредоточились на развитии детско-юношеского спорта.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтярёвым потребовал направлять средства Российского спортивного фонда непосредственно на поддержку спортсменов и федераций, а не на содержание чиновничьего аппарата. Глава государства также обратил внимание на задержки финансирования, из-за которых спортивные организации месяцами остаются без необходимых средств. Дегтярёв объяснил сложности запуском нового механизма распределения денег и сообщил, что ситуацию удалось стабилизировать. По словам министра, фонд получил 42,9 миллиарда рублей, а по итогам десяти конкурсных отборов заключил соглашения на 29,8 миллиарда.