Путин на встрече с Дегтярёвым потребовал не тратить деньги спортивных федераций на бюрократию

Президент России Владимир Путин потребовал не допускать излишней бюрократии при распределении средств Российского спортивного фонда. Деньги должны доходить до спортсменов и федераций, а не расходоваться на содержание чиновничьего аппарата. Об этом глава государства заявил на встрече с министром спорта Михаилом Дегтярёвым.

Встреча Путина и Дегтярёва в Кремле. Видео © «Макс» / «Кремль. Новости»

«Это всё правильно, надо контролировать, регулировать весь этот процесс, но не должно быть перезабюрокраченности. Эти деньги не должны идти на бюрократический аппарат с машинами, секретарями и так далее, они должны идти на поддержку спорта», — подчеркнул президент.

Путин также обратил внимание на задержки с финансированием спортивных организаций. По его словам, недопустима ситуация, когда деньги поступают только во второй половине года или даже перед новогодними праздниками, пока федерации вынуждены обходиться без привычной поддержки.

«Здесь не должно быть такого, когда федерации вообще без денег сидят», — заявил российский лидер.

Дегтярёв признал, что в начале года подобные трудности действительно возникали. Он объяснил их запуском нового механизма распределения средств и заверил, что ситуацию удалось выровнять.

По словам министра, в Российский спортивный фонд поступило 42,9 миллиарда рублей. Уже проведены десять конкурсных отборов, заключены соглашения на 29,8 миллиарда, из которых получателям перечислили 16,9 миллиарда рублей. До конца года планируется провести ещё 17 конкурсов на общую сумму 32 миллиарда рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Путина с Дегтярёвым, на которой министр сообщил о создании Российского спортивного фонда и планах расширить поддержку отечественного спорта. Тогда глава государства подчеркнул важность развития массового и детско-юношеского спорта, а также возвращения российских атлетов на международные соревнования.