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9 июня, 11:58

Дегтярёв на встрече с Путиным обещал вернуть сборную России в мировой спорт

Встреча Владимира Путина с Министром спорта Михаилом Дегтярёвым. Обложка © kremlin.ru

Встреча Владимира Путина с Министром спорта Михаилом Дегтярёвым. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с Министром спорта Михаилом Дегтярёвым и отметил, что физ нагрузка в нашей стране должна стать серьёзным, действенным инструментом для поддержания здоровья нации. По словам главы государства, важно также показывать любителям спорта из других стран, как конкретно в России развивается эта сфера.

Встреча Владимира Путина с Министром спорта Михаилом Дегтярёвым. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

«Нам самое главное – поддерживать Национальный олимпийский комитет и с теми, кто хочет, а таких большинство в мире, выстраивать работу и на международных площадках: приглашать сюда наших друзей, с ними работать, проводить соревнования – интересные, достойные, престижные и с хорошим вознаграждением», — сказала Путин.

В рамках встречи российский лидер обсудил с Дегтярёвым развитие детско-юношеского и массового спорта, адаптивные виды спорта, в том числе для участников боевых действий, деятельность спортивных организаций и федераций, а также поговорил насчёт поддержки Национального олимпийского комитета.

Сегодня в России спортом занимаются почти 22 миллиона детей до 18 лет, для которых ранее было принято решение отменить все стартовые взносы на соревнования. Кроме того, в стране, по поручению президента, начнут создавать Российский спортивный фонд, отчитался Дегтярёв. Он также отметил, что министерство поставило перед собой целью вернуть национальную сборную на международные старты «в полном составе» и в целом укрепить отрасль.

Путин обратился к участникам и организаторам по случаю открытия ПМЭФ-2025
Путин обратился к участникам и организаторам по случаю открытия ПМЭФ-2025

Ранее Владимир Путин высказался в сторону культурных развлечений России. Он отметил важность Национальной телевизионной премии в области популярной музыки – «Премия МУЗ ТВ». Глава государства поздравил участников и организаторов с 20-летием и пожелал им всего самого наилучшего.

Наталья Афонина
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