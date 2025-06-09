Дегтярёв на встрече с Путиным обещал вернуть сборную России в мировой спорт

Президент России Владимир Путин провёл встречу с Министром спорта Михаилом Дегтярёвым и отметил, что физ нагрузка в нашей стране должна стать серьёзным, действенным инструментом для поддержания здоровья нации. По словам главы государства, важно также показывать любителям спорта из других стран, как конкретно в России развивается эта сфера.

Встреча Владимира Путина с Министром спорта Михаилом Дегтярёвым. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

«Нам самое главное – поддерживать Национальный олимпийский комитет и с теми, кто хочет, а таких большинство в мире, выстраивать работу и на международных площадках: приглашать сюда наших друзей, с ними работать, проводить соревнования – интересные, достойные, престижные и с хорошим вознаграждением», — сказала Путин.

В рамках встречи российский лидер обсудил с Дегтярёвым развитие детско-юношеского и массового спорта, адаптивные виды спорта, в том числе для участников боевых действий, деятельность спортивных организаций и федераций, а также поговорил насчёт поддержки Национального олимпийского комитета.

Сегодня в России спортом занимаются почти 22 миллиона детей до 18 лет, для которых ранее было принято решение отменить все стартовые взносы на соревнования. Кроме того, в стране, по поручению президента, начнут создавать Российский спортивный фонд, отчитался Дегтярёв. Он также отметил, что министерство поставило перед собой целью вернуть национальную сборную на международные старты «в полном составе» и в целом укрепить отрасль.