Предсказание Дегтярёва начало сбываться: Литва потеряла этап Кубка мира из-за недопуска россиян

Прогноз министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва о том, что европейские страны начнут терять международные турниры из-за ограничений для российских атлетов, начал сбываться раньше ожидаемого. На это обратил внимание журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев после решения лишить Литву права провести этап Кубка мира по современному пятиборью в 2027 году.

Дегтярёв в августе прогнозировал, что европейские страны начнут терять международные турниры из-за ограничений для российских атлетов. Видео © Telegram / Юнашев Live

«То, что ещё в августе предсказывал в разговоре со мной министр спорта, начало сбываться даже раньше, чем он думал», — написал Юнашев в своём Telegram-канале, вновь опубликовав фрагмент беседы с главой Минспорта.

Тогда журналист поинтересовался у Дегтярёва, не приведут ли многочисленные победы российских атлетов к новой волне ограничений со стороны Запада. Министр ответил, что необходимо разделять политические решения отдельных государств и позицию международных спортивных организаций. По его словам, МОК и профильные федерации уже сделали выбор в пользу возвращения россиян, и теперь для них вопрос чести — отстоять принятые решения.

Дегтярёв рассказал, что незадолго до беседы посещал Лозанну, где встречался с руководством Международного олимпийского комитета, его членами и президентами различных спортивных федераций. Переговоры проходили как публично, так и за закрытыми дверями. По утверждению министра, собеседники заверили его, что пересматривать положительные решения по российским спортсменам не собираются. Сам он расценил это как возвращение МОК к олимпийским ценностям.

Однако на уровне отдельных европейских государств препятствия сохранятся, предупреждал глава Минспорта. В качестве примера он приводил попытки помешать въезду российской гимнастки Ангелины Мельниковой в Хорватию. Дегтярёв признавал, что подобные ситуации придётся решать индивидуально, подключая международные федерации, дипломатические ведомства других стран и российский МИД.

«Они будут вредничать и мотать нервы нашим спортсменам», — говорил министр, имея в виду европейские страны, сохраняющие ограничения. По его оценке, такой переходный период мог продлиться около года. Всё это время России пришлось бы добиваться допуска каждого атлета отдельно, причём избежать отдельных неудач, как считал Дегтярёв, не получится.

При этом руководитель Минспорта прогнозировал, что в перспективе международные федерации сами начнут избегать организации турниров в странах, испытывающих сложности с допуском российских атлетов. По его оценке, устроители выберут иные места проведения, чтобы не тратить ресурсы на улаживание разногласий с национальными органами власти. В качестве иллюстрации общей динамики он приводил пример Всемирной федерации стрельбы из лука, которая отменила ограничения для спортсменов из России.

Поводом вновь вспомнить эти слова стало решение Международного союза современного пятиборья (UIPM). Организация отозвала у Литвы право принять этап Кубка мира, который должен был пройти в Каунасе с 13 по 17 апреля 2027 года. Причиной стал отказ литовской стороны допускать российских и белорусских спортсменов. В UIPM объяснили свою позицию необходимостью обеспечить участникам равные условия олимпийского отбора.

Теперь международная федерация ищет новую площадку для соревнований. Национальные организации могут подать заявки до 25 октября. Если желающих не найдётся, в 2027 году вместо четырёх этапов Кубка мира могут состояться только три.

Ранее Life.ru сообщал, что Михаил Дегтярёв предложил лишать права на проведение международных турниров страны, препятствующие участию российских спортсменов. По словам министра, некоторые европейские государства продолжают игнорировать решения спортивных федераций о допуске атлетов из России. Глава Минспорта считает, что такие соревнования следует переносить в страны, готовые обеспечить участие всех допущенных спортсменов.