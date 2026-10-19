Не пустили россиян — остались без Кубка мира: Литва лишилась престижного турнира

Литву лишили права провести этап Кубка мира по современному пятиборью в 2027 году из-за отказа допускать российских и белорусских спортсменов. Соревнования должны были пройти в Каунасе с 13 по 17 апреля, сообщает Sportas24 со ссылкой на национальную федерацию.

Решение принял исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM), после чего литовская сторона запросила письменные разъяснения. Президент местной федерации Юстинас Киндерис признался, что известие вызвало у него гнев и разочарование, поскольку подготовка уже шла полным ходом, а с подрядчиками были заключены контракты.

«Однако новость не стала неожиданностью — мы продолжали получать вопросы от руководителей UIPM о том, что мы будем делать с российскими и белорусскими спортсменами», — заявил он.

В письме за подписью главы UIPM Роба Сталла отмену турнира объяснили рекомендациями Международного олимпийского комитета. Согласно им, атлетам необходимо обеспечить равные возможности для прохождения отбора на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Однако литовская сторона менять свою позицию не намерена и по-прежнему выступает против допуска представителей двух государств.

Теперь Каунас рискует потерять ещё два крупных спортивных мероприятия, запланированных на 2028 год. Речь идёт об очередном этапе Кубка мира, а также чемпионате планеты среди юношей и молодёжи. При этом национальные федерации других стран могут до 25 октября подать заявки на проведение освободившихся соревнований 2027 года. Если желающих не найдётся, UIPM рассматривает возможность сократить календарь с четырёх стартов до трёх.

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