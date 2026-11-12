Возвращение российских спортсменов на международные соревнования, включая Олимпийские игры, стало одной из тем заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Президент России Владимир Путин предложил обсудить, как продвигается работа по восстановлению участия отечественных атлетов в крупнейших мировых турнирах.

«Сегодня обсудим ход работы по возвращению российских атлетов на мировые спортивные арены, в том числе олимпийские», — заявил глава государства.

Вопрос обсуждается на фоне постепенного смягчения ограничений со стороны ряда международных спортивных организаций. В июле 2026 года Международный олимпийский комитет предварительно восстановил статус Олимпийского комитета России, ранее отстранённого от участия в олимпийском движении.

Однако решение МОК не означает автоматического допуска всех российских спортсменов к соревнованиям. Международные федерации по отдельным видам спорта продолжают самостоятельно определять условия участия атлетов, а некоторые ограничения сохраняются.

Накануне Канада уведомила Международную федерацию хоккея (IIHF) о намерении отказать российским хоккеистам в визах для участия в молодёжном чемпионате мира. Как сообщал Life.ru 11 ноября со ссылкой на TSN, ограничения могут затронуть даже спортсменов, которые уже выступают за канадские клубы. Турнир должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире.