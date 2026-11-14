Финские спортивные федерации пытаются договориться с международными организациями об участии российских спортсменов в соревнованиях на территории страны. Федерации фигурного катания и лыжного спорта обратились за разъяснениями в ISU и FIS после того, как власти Финляндии ужесточили правила въезда для россиян. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Особенно срочно вопрос необходимо решить в фигурном катании. Уже 20–21 ноября в Хельсинки пройдёт международный турнир Finlandia Trophy, в заявочный список которого вошли семь российских спортсменов. Гендиректор Федерации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля подтвердила, что организация уже связалась с Международным союзом конькобежцев.

«Этот вопрос требует срочного решения. Для успешного проведения турнира необходимо принять решение незамедлительно», — заявила Мякеля.

Сложности возникли и у лыжников. В конце ноября финская Рука должна принять первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Исполнительный директор Финской федерации лыжного спорта Марлена Валтасола рассказала, что организация одновременно ориентируется на требования FIS и национальное законодательство. Согласовать их непросто, поэтому консультации продолжатся.