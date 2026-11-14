Финляндия пытается согласовать с ISU и FIS допуск российских спортсменов
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Финские спортивные федерации пытаются договориться с международными организациями об участии российских спортсменов в соревнованиях на территории страны. Федерации фигурного катания и лыжного спорта обратились за разъяснениями в ISU и FIS после того, как власти Финляндии ужесточили правила въезда для россиян. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Особенно срочно вопрос необходимо решить в фигурном катании. Уже 20–21 ноября в Хельсинки пройдёт международный турнир Finlandia Trophy, в заявочный список которого вошли семь российских спортсменов. Гендиректор Федерации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля подтвердила, что организация уже связалась с Международным союзом конькобежцев.
«Этот вопрос требует срочного решения. Для успешного проведения турнира необходимо принять решение незамедлительно», — заявила Мякеля.
Сложности возникли и у лыжников. В конце ноября финская Рука должна принять первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Исполнительный директор Финской федерации лыжного спорта Марлена Валтасола рассказала, что организация одновременно ориентируется на требования FIS и национальное законодательство. Согласовать их непросто, поэтому консультации продолжатся.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна вслед за Финляндией и Норвегией может ограничить въезд российским спортсменам, даже если у них есть действующие шенгенские визы. Правительство страны уже изучает способы не допустить атлетов из РФ к соревнованиям на своей территории.