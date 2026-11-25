«Манчестер Сити» упустил возможность одержать четвёртую победу в общем этапе Лиги чемпионов: команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Наполи» — 2:2. Англичане уступали по ходу встречи, но отыгрались за счёт голов Айюба Буадди и Райана Шерки.

Неаполитанцы открыли счёт на 55-й минуте усилиями Расмуса Хёйлунна. Хозяева ответили через 12 минут: Буадди восстановил равновесие. Однако уже на 76-й минуте Ноа Ланг вновь вывел итальянский клуб вперёд. «Сити» избежал поражения благодаря голу Шерки, отличившегося на 86-й минуте.

Футболисты «Сити» нанесли 16 ударов по воротам, восемь из которых пришлись в створ. У «Наполи» эти показатели составили семь и три соответственно. Хозяева также чаще владели мячом — 64% против 36% — и подали девять угловых, тогда как соперник заработал три.

После пяти туров «Манчестер Сити» занимает шестое место с 10 очками, а «Наполи» располагается на 27-й строчке, имея в активе четыре очка. У итальянцев одна победа, одна ничья и три поражения, разница забитых и пропущенных мячей — 8:13.

Ранее турецкий «Галатсарай» на своём поле обыграл английскую «Астон Виллу» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 77-й минуте забил Дениз Гюль, вышедший на замену. После победы «Галатасарай» набрал девять очков и поднялся на 13-е место в общей таблице. «Астон Вилла», также имеющая девять баллов, расположилась на седьмой строчке. В следующем туре, который состоится 8 декабря, английский клуб примет французский «Пари Сен-Жермен», а турецкая команда сыграет на выезде с греческим АЕК.