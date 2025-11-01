Болельщик «Реала» умер на трибунах, когда Мбаппе не забил пенальти «Барселоне»

Израильский болельщик мадридского «Реала» Игаль Бродкин скончался на трибунах стадиона «Сантьяго Бернабеу» во время матча с «Барселоной» (2:1) после того, как Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Об этом сообщает Sport.es.

По данным издания, Бродкин потерял сознание после неудачного удара Мбаппе. Болельщики пытались привлечь внимание к случившемуся, чтобы остановить игру. Вратарь «Реала» Тибо Куртуа проинформировал судью об инциденте, однако матч не был прерван.

Медицинские службы оказали первую помощь на стадионе и доставили Бродкина в больницу, где врачи констатировали смерть.

