«Чё ты хочешь? Иди сюда»: Канадский теннисист устроил разборки на русском с болельщиком

Канадский теннисист Денис Шаповалов вступил в конфликт с болельщиком во время матча четвертьфинала турнира ATP в Стокгольме. Инцидент произошёл в начале второго сета встречи против шведа Элиаса Имера. Шаповалов, которому не понравилось поведение фаната, отреагировал на русском языке:

«И чё? И чё ты хочешь? Иди сюда», — любезно предложил оппоненту спортсмен.

Затем он объяснил судье, что болельщик показывал ему оскорбительный жест. Несмотря на конфликт, Шаповалов (23-я ракетка мира) выиграл встречу со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1 и вышел в полуфинал, где встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Денис Шаповалов родился в Тель-Авиве, а уже в девятимесячном возрасте переехал с семьёй в Канаду. Его отец, бизнесмен Виктор Шаповалов, в прошлом был профессиональным волейболистом. Мать, Тесса Шаповалова, уроженка Львова, сама занималась теннисом и стала первым тренером сына. Предки Дениса имеют российские и украинские корни, однако сам он идентифицирует себя как русского и канадца одновременно.

