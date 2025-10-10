Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 13:54

Матч с участием Медведева прервали из-за скандальной выходки болельщицы

Обложка © ТАСС / WU HAO / ЕРА

Обложка © ТАСС / WU HAO / ЕРА

Матч четвертьфинальной стадии престижного теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае между россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минауром был приостановлен из-за неадекватного поведения одной из зрительниц. Инцидент произошёл в ходе первого сета при счёте 4:2 в пользу Медведева.

Судья матча Рено Лихтенштейн был вынужден обратиться к Медведеву с просьбой о временной приостановке игры после того, как одна из болельщиц допустила оскорбительные выкрики. Матч прервался на несколько минут, в течение которых служба безопасности осуществляла выдворение нарушительницы со стадиона.

«Я не знаю, что происходит, Даниил. Зрительница что-то выкрикнула, и все требуют, чтобы её выдворили со стадиона. Извините, это удивительно», цитирует арбитра Рено Лихтенштейна французский портал welovetennis.fr.

Несмотря на инцидент, Медведев сохранил концентрацию и выиграл первый сет со счётом 6:4. Победитель этой встречи получит право сыграть в полуфинале турнира против французского теннисиста Артура Риндеркнеша.

Медведев выругался матом после выхода в четвертьфинал турнира в Шанхае
Медведев выругался матом после выхода в четвертьфинал турнира в Шанхае

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае, одержав убедительную победу над чехом Далибором Сврчиной во втором круге. Призовой фонд этого престижного соревнования составляет почти 9,2 миллиона долларов. Встреча, продлившаяся всего один час, завершилась разгромным счётом 6:1, 6:1 в пользу Медведева, который вступил в борьбу на стадии второго круга.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Теннис
  • Даниил Медведев
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar