Матч с участием Медведева прервали из-за скандальной выходки болельщицы

Матч четвертьфинальной стадии престижного теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае между россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минауром был приостановлен из-за неадекватного поведения одной из зрительниц. Инцидент произошёл в ходе первого сета при счёте 4:2 в пользу Медведева.

Судья матча Рено Лихтенштейн был вынужден обратиться к Медведеву с просьбой о временной приостановке игры после того, как одна из болельщиц допустила оскорбительные выкрики. Матч прервался на несколько минут, в течение которых служба безопасности осуществляла выдворение нарушительницы со стадиона.

«Я не знаю, что происходит, Даниил. Зрительница что-то выкрикнула, и все требуют, чтобы её выдворили со стадиона. Извините, это удивительно», — цитирует арбитра Рено Лихтенштейна французский портал welovetennis.fr.

Несмотря на инцидент, Медведев сохранил концентрацию и выиграл первый сет со счётом 6:4. Победитель этой встречи получит право сыграть в полуфинале турнира против французского теннисиста Артура Риндеркнеша.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае, одержав убедительную победу над чехом Далибором Сврчиной во втором круге. Призовой фонд этого престижного соревнования составляет почти 9,2 миллиона долларов. Встреча, продлившаяся всего один час, завершилась разгромным счётом 6:1, 6:1 в пользу Медведева, который вступил в борьбу на стадии второго круга.