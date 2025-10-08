Валдайский форум
8 октября, 19:50

Медведев выругался матом после выхода в четвертьфинал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на победу над американцем Лернером Тьеном в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Спортсмен не сдерживал себя после окончания третьего сета.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 и продолжалась 2 часа 55 минут. После её окончания Медведев отправился на лавку и выдал несколько матерных выражений подряд.

«Я не хочу покидать лучший город на планете так рано», — написал спортсмен на ТВ-камере, когда уходил с корта.

Медведев эмоционально отреагировал на выход в четвертьфинал турнира в Шанхае. Видео © X / Rolex Shanghai Masters

Андреева проиграла немке Зигемунд на турнире в Ухане и выругалась на весь теннис
Кроме того, Медведев успел поспорить с судьёй, который выдал ему предупреждение за затяжку времени на подаче.

За выход в полуфинал турнира россиянин сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.

Напомним, предыдущий турнир в китайском Ханчжоу Даниил Медведев завершил в четвертьфинале, сенсационно проиграв 196-й ракетке мира У Ибину. После этого россиянин дошёл до полуфинала турира в Пекине и снялся из-за судорог.

Обложка © X / Rolex Shanghai Masters

Артур Лапсаков
