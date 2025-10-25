Болельщика «Красной Армии» арестовали на 13 суток за нацистский жест на трибуне

Болельщик хоккейного клуба «Красная Армия» был арестован на 13 суток за демонстрацию нацистского приветствия во время матча Молодёжной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

Инцидент произошёл 20 октября во время игры между «Красной Армией» и екатеринбургским «Авто». Служба безопасности клуба совместно с правоохранительными органами провела задержание фаната. В Нагатинском районном суде Москвы состоялось заседание, по результатам которого болельщика признали виновным по статье о публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики и назначили наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.

Ранее сообщалось, что Бутырский суд Москвы вынес решение о назначении 10-суточного административного ареста Глебу Копылову за демонстрацию нацистской символики. В июле 2025 года мужчина был замечен в общественном месте с татуировкой «Чёрное солнце» на локте и в футболке с изображением кельтского креста, что вызвало реакцию прохожих, сообщивших в полицию.