В России с апреля 2026 года расширенная программа неонатального скрининга охватывает 38 заболеваний, включая два новых тяжёлых наследственных нарушения. Это позволяет выявлять некоторые опасные патологии ещё до появления первых симптомов и своевременно начинать лечение. О новых возможностях диагностики в интеврью Life.ru рассказала заместитель главного врача Сеченовского центра материнства и детства по науке и инновационному развитию, доктор медицинских наук Наталья Трифонова.

По словам специалиста, в программу дополнительно включили Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Оба заболевания связаны с серьёзными нарушениями работы организма, поэтому ранняя диагностика имеет особое значение.

«С апреля 2026 года российская программа охватывает 38 заболеваний, в том числе два добавленных заболевания», — отметила Трифонова.

Эксперт рассказала и о новых обследованиях, доступных будущим родителям. В частности, неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) включено в бесплатную медицинскую помощь по ОМС для беременных со средним или высоким риском хромосомной патологии по итогам скрининга первого триместра.

Исследование проводится по крови матери и позволяет уточнить вероятность определённых хромосомных нарушений у плода. При этом НИПТ не является окончательной диагностикой: при выявлении высокого риска может потребоваться подтверждающее инвазивное исследование.

Кроме того, в программу государственных гарантий в 2026 году включили предимплантационные генетические исследования ПГТ-М и ПГТ-СП. Они предназначены для пациентов с соответствующим высоким наследственным риском.

Трифонова подчеркнула, что главный смысл развития диагностики заключается в возможности действовать до наступления тяжёлых последствий. В качестве примера она привела фенилкетонурию: своевременное выявление заболевания и последовательная диетотерапия позволяют предотвратить значительную часть нарушений развития, которые могли бы возникнуть без лечения.

По словам профессора, именно предотвращённые осложнения становятся одним из важнейших результатов современной профилактической медицины.

Ранее Life.ru рассказывал, как искусственный интеллект и генетические технологии меняют российскую педиатрию. Врачи Сеченовского университета объяснили, почему современная медицина всё больше внимания уделяет предупреждению заболеваний, а не только лечению уже возникших симптомов. Среди перспективных направлений специалисты назвали внутриутробную генную терапию, которая пока остаётся предметом научных исследований.