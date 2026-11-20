Болезнь можно заметить до первых симптомов: как ИИ и генетика меняют педиатрию в России Оглавление От борьбы с инфекциями — к заботе на годы вперёд Температура — уже не единственная причина идти к педиатру 38 заболеваний: что врачи могут выявить ещё до жалоб Генетические тесты во время беременности: кому они доступны Искусственный интеллект помогает врачу — но не заменяет его Самая смелая идея будущего — помочь ещё до рождения Не «идеальная мама», а семья, которой помогают В интервью Life.ru эксперты Сеченовского университета рассказали, как медицина научилась выявлять болезни до первых симптомов, что уже доступно по ОМС и почему забота о ребёнке начинается ещё до его рождения. Современная педиатрия в России всё больше опирается на раннюю диагностику, генетические исследования и искусственный интеллект. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Maria Sbytova

Ребёнок выглядит здоровым, спокойно спит и набирает вес. Кажется, беспокоиться не о чем. Но некоторые наследственные и обменные заболевания могут долго не выдавать себя — и именно в это время ранняя помощь особенно важна. Поэтому врачи всё чаще стараются опередить болезнь, а не вступать с ней в борьбу, когда появились симптомы.

20 ноября, в День педиатра, Life.ru поговорил о переменах в детской медицине с двумя экспертами Сеченовского Университета: заведующей кафедрой пропедевтики детских болезней, профессором Светланой Эрдес и заместителем главного врача Сеченовского центра материнства и детства по науке и инновационному развитию, профессором Натальей Трифоновой. Выяснили, какие возможности уже доступны семьям в России, чего ждать от ИИ и почему современный врач не должен превращать материнство в бесконечный экзамен.

От борьбы с инфекциями — к заботе на годы вперёд

Ещё сто лет назад главной задачей педиатров было спасти детей от инфекций. Корь, дифтерия, коклюш и туберкулёз уносили множество жизней. Системное наблюдение, вакцинация, развитие акушерства и неонатологии постепенно изменили ситуацию. Позже появились современные методы выхаживания недоношенных малышей, а после пандемии активнее стали развиваться телемедицина и цифровые инструменты.

Но изменилась не только аппаратура. Если раньше ребёнка нередко рассматривали как «маленького взрослого», сегодня врачи учитывают его возраст, развитие, эмоциональное состояние и семейную обстановку. По словам Светланы Эрдес, важны не только показатели анализов, но и питание, сон, школа, отношения дома.

Педиатрия перестает быть службой, которая ждет, пока ребенок заболеет. Она становится системой, которая отвечает за траекторию развития ребенка с момента планирования беременности до старта во взрослую жизнь Светлана Эрдес Заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней, профессор, педиатр

Отсюда и новый подход к лечению: меньше вмешательств без показаний, больше профилактики и внимания к тому, как ребёнок чувствует себя вне кабинета врача. Там, где это безопасно, помощь оказывают дома или в дневном стационаре, чтобы не разлучать семью лишний раз.

Температура — уже не единственная причина идти к педиатру

Современные родители обращаются к врачу не только из-за кашля или простуды. Всё чаще приходится разбираться с тревогой, нарушениями сна, расстройствами пищевого поведения и чрезмерным увлечением гаджетами. Психическое здоровье и цифровая гигиена становятся такой же частью разговора о детском благополучии, как прививки и питание.

Педиатры сегодня следят не только за физическим здоровьем детей, но и за их развитием, сном и психологическим состоянием. Фото © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

При этом задача участкового педиатра усложняется: он должен видеть картину целиком, вовремя подключать узких специалистов и помогать семье не потеряться между поликлиникой, больницей и реабилитацией. Электронная медицинская карта может в этом помочь, но, подчёркивает Эрдес, важно добиться одинаково удобной работы системы и в мегаполисах, и в небольших населённых пунктах.

38 заболеваний: что врачи могут выявить ещё до жалоб

Один из самых наглядных примеров новой педиатрии — неонатальный скрининг, то есть обследование новорождённых на ряд тяжёлых заболеваний. С апреля 2026 года программа в России охватывает 38 болезней. В число новых для скрининга вошли Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

За сложными названиями — вполне понятная цель: не упустить время. Например, малыш с фенилкетонурией в первые дни может ничем не отличаться от здорового ребёнка. Но без лечения нарушение обмена веществ грозит тяжёлыми последствиями для интеллектуального развития. Если выявить проблему рано и соблюдать назначенную диету, значительной части этих последствий можно избежать.

Ещё один пример — спинальная мышечная атрофия (СМА). Исследования показывают, что лечение, начатое до появления симптомов, может существенно улучшить перспективы освоения двигательных навыков. Это не обещание одинакового результата всем пациентам, а иллюстрация того, почему ранняя диагностика так важна.

Мне кажется, это один из самых сильных примеров профилактической медицины: ее результатом становится беда, которая не произошла Наталья Трифонова доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог высшей категории.

Генетические тесты во время беременности: кому они доступны

Часть рисков сегодня можно оценить ещё до рождения ребёнка. Один из инструментов — неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). Для него исследуют кровь будущей мамы: тест помогает уточнить вероятность некоторых хромосомных нарушений. Как объясняет Трифонова, в России он включён в бесплатную помощь по ОМС для беременных со средним или высоким риском хромосомной патологии по результатам скрининга первого триместра.

Здесь принципиальная деталь: НИПТ — не окончательный диагноз. Если результат показывает высокий риск, врач обсуждает с женщиной необходимость подтверждающей диагностики.

В 2026 году в программу государственных гарантий также включили предимплантационные генетические исследования на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки — ПГТ-М и ПГТ-СП. Они предназначены не для всех будущих родителей, а для пациентов с соответствующим высоким наследственным риском.

Возможностей стало больше и для женщин с хроническими заболеваниями. По опыту Сеченовского центра материнства и детства, беременность при рассеянном склерозе или миастении в отдельных случаях возможна — при подготовке и совместном наблюдении акушера, невролога и других специалистов. Решение всегда принимается индивидуально.

Новые методы диагностики и лечения дают больше возможностей помочь детям даже с тяжёлыми наследственными и хроническими заболеваниями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rneaw

Искусственный интеллект помогает врачу — но не заменяет его

ИИ в детской медицине — уже не сюжет фантастического фильма. По словам Светланы Эрдес, такие инструменты применяются в лучевой диагностике, при анализе ЭКГ и скрининге ретинопатии недоношенных. Особенно они могут быть полезны там, где не хватает узкопрофильных специалистов.

Развивается и дистанционное наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями: носимые устройства, домашняя пульсоксиметрия, технологии контроля состояния при диабете. Смысл не в том, чтобы заменить врача экраном, а в том, чтобы замечать важные изменения вовремя.

Наталья Трифонова подчёркивает: для внедрения ИИ недостаточно красивой демонстрации. Необходимы независимая проверка, понятные ограничения, защита медицинских данных и доказательства пользы в реальной практике. Решения по-прежнему остаются за медицинской командой.

Самая смелая идея будущего — помочь ещё до рождения

Следующий возможный рубеж — внутриутробная генная терапия. Исследователи изучают, можно ли при отдельных тяжёлых наследственных заболеваниях воздействовать на причину болезни ещё до рождения ребёнка, пока она не успела повредить развивающиеся органы. Пока это перспективное направление научной работы, а не обычная услуга женской консультации.

В Сеченовском Университете есть и более прикладные разработки. Специалисты Института молекулярной тераностики вместе с Сеченовским центром материнства и детства работают над диагностическими наборами для масс-спектрометрии. В рамках исследований изучают, в частности, жирные кислоты и витамины в крови, жирные кислоты в грудном молоке. Отдельное направление — клеточные подходы к лечению женского бесплодия и реконструктивным вмешательствам, которые разрабатываются совместно с Институтом регенеративной медицины.

Эксперты предостерегают от завышенных ожиданий: научный проект, зарегистрированный тест и обследование, доступное каждой семье, — не одно и то же. Вопрос не только в том, что технология способна измерить, но и в том, действительно ли она помогает пациенту.

Забота о здоровье ребёнка начинается ещё до рождения, а ранняя диагностика помогает выявлять опасные заболевания до появления симптомов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Не «идеальная мама», а семья, которой помогают

Парадокс современной медицины: чем точнее диагностика, тем важнее не превращать беременность и детство в бесконечный поиск проблем. Наталья Трифонова называет правильный подход «обоснованным медицинским сопровождением» — вмешиваться тогда, когда это необходимо, и поддерживать естественные процессы, когда это безопасно.

Например, помощь недоношенным детям включает не только аппараты для дыхательной поддержки, но и ранний контакт «кожа к коже», грудное вскармливание и участие родителей в уходе. Если с кормлением возникают сложности, женщине нужны квалифицированная помощь и безопасное решение, а не чувство вины. Тот же принцип касается родов: ни операция «на всякий случай», ни естественные роды любой ценой не должны подменять медицинские показания и информированный выбор женщины.

Семейный подход важен и в самых сложных ситуациях. Детям с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями и их близким необходимы не только лечение и обезболивание, но также уход, психологическая помощь и поддержка дома. Развитие таких служб в регионах — одна из задач педиатрии.

Главный принцип современной педиатрии — вовремя обнаружить болезнь, назначить обоснованное лечение и избежать ненужных медицинских вмешательств. =Фото © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

И в этом, пожалуй, главный вывод разговора. Врачи научились видеть больше, прогнозировать раньше и лечить точнее. Но по-настоящему сильной медицина становится не в тот момент, когда в кабинете появляется новый прибор, а когда семья понимает, что рядом есть люди, которым можно доверять.

«За технологиями важно не потерять самого ребенка», — напоминает Светлана Эрдес.

А Наталья Трифонова формулирует общую цель акушеров, неонатологов и педиатров так: сделать работу специалистов согласованной, чтобы семья на каждом этапе чувствовала поддержку единой команды.

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