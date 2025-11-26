Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 02:30

Осознанное поколение: Педиатр объяснила, почему современные дети здоровее сверстников из прошлого

Педиатр объяснила, почему нынешние дети здоровее своих сверстников из прошлого

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alya_Ro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alya_Ro

Сегодняшнее поколение детей раннего возраста и дошкольников растут у уже более мотивированных, начитанных и осознанных родителей. Об этом рассказала Life.ru врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Эльвира Зиганшина.

Молодые родители читают комментарии врачей из Сети, задают вопросы врачу на приёме уже очень подготовленные. Поэтому и дети растут в таких семьях уже с более современным подходом, а это — сбалансированное и правильное питание, добавление витаминов, больше подвижных игр и меньше гаджетов.

Эльвира Зиганшина

Врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу

Молодые родители читают комментарии врачей из Сети, задают вопросы врачу на приёме уже очень подготовленные. Поэтому и дети растут в таких семьях уже с более современным подходом, а это — сбалансированное и правильное питание, добавление витаминов, больше подвижных игр и меньше гаджетов.
Молодые родители читают комментарии врачей из Сети, задают вопросы врачу на приёме уже очень подготовленные. Поэтому и дети растут в таких семьях уже с более современным подходом, а это — сбалансированное и правильное питание, добавление витаминов, больше подвижных игр и меньше гаджетов.

Также, по словам врача, прогрессирует доказательный подход к медицине. Родители хотят знать, что нужно точно их ребёнку, а что будет лишнее. Специалист подтвердила, что прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, поддержка иммунитета сезонными овощами и фруктами делает детей более здоровыми и адаптированными.

«Встречаются случаи, что ребёнок с самого раннего возраста ест булочки, сладости и фаст-фуд, и да, это ведёт к более неблагоприятным последствиям-ожирению, диабету и другим заболеваниям», — отметила педиатр, добавив, что в раннем возрасте ребёнку сложно объяснить, что из-за воспалений в кишечнике ему нужно на диету и поменять образ жизни.

Поэтому в самой первой очереди здоровье детей — это роль родителя и его ответственность. Педиатры могут поддержать и направить родителей, но изменить образ жизни — это задача семьи.

Взвешенные отношения: Life.ru выяснил, почему современная молодёжь боится заводить детей
Взвешенные отношения: Life.ru выяснил, почему современная молодёжь боится заводить детей

До этого врачи развеяли мифы о головной боли и назвали действительно опасные симптомы. Оказалось, что «пережатые сосуды» или «скачки давления» редко оказываются настоящими виновниками недуга. В целом головная боль делится на две большие группы – первичную и вторичную. Главные мифы о головной боли, читайте в материале Life.ru.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar