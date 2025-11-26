Осознанное поколение: Педиатр объяснила, почему современные дети здоровее сверстников из прошлого

Сегодняшнее поколение детей раннего возраста и дошкольников растут у уже более мотивированных, начитанных и осознанных родителей. Об этом рассказала Life.ru врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Эльвира Зиганшина.

Молодые родители читают комментарии врачей из Сети, задают вопросы врачу на приёме уже очень подготовленные. Поэтому и дети растут в таких семьях уже с более современным подходом, а это — сбалансированное и правильное питание, добавление витаминов, больше подвижных игр и меньше гаджетов. Эльвира Зиганшина Врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу

Также, по словам врача, прогрессирует доказательный подход к медицине. Родители хотят знать, что нужно точно их ребёнку, а что будет лишнее. Специалист подтвердила, что прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, поддержка иммунитета сезонными овощами и фруктами делает детей более здоровыми и адаптированными.

«Встречаются случаи, что ребёнок с самого раннего возраста ест булочки, сладости и фаст-фуд, и да, это ведёт к более неблагоприятным последствиям-ожирению, диабету и другим заболеваниям», — отметила педиатр, добавив, что в раннем возрасте ребёнку сложно объяснить, что из-за воспалений в кишечнике ему нужно на диету и поменять образ жизни.

Поэтому в самой первой очереди здоровье детей — это роль родителя и его ответственность. Педиатры могут поддержать и направить родителей, но изменить образ жизни — это задача семьи.

