Пережатые сосуды ни при чём: Врачи развеяли главные мифы о головной боли

Головная боль давно стала привычным спутником миллионов россиян, однако мы до сих пор путаем её причины и ищем опасность там, где её чаще всего нет. В беседе с Life.ru врачи разобрали самые популярные заблуждения и объяснили, почему «пережатые сосуды» или «скачки давления» редко оказываются настоящими виновниками недуга.

В обществе принято считать, что если болит голова, то у этого обязательно должна быть какая-то анатомическая причина. Часто пытаются обвинять повышенное давление, пережатый сосуд, защемление нерва или шеи. Однако в абсолютном большинстве случаев это не так. Екатерина Алексеева Врач-невролог «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах»

Специалист пояснила, что головная боль делится на две большие группы – первичную и вторичную. Первая появляется не из-за повреждений в организме: её запускают биохимические процессы, генетическая предрасположенность и сочетание внешних и внутренних факторов. Чаще всего речь идёт о мигрени, головной боли напряжения и кластерной боли. Бывают и более редкие варианты: кашлевая, «холодовая» и оргазмическая.

Вторичная головная боль указывает на другое заболевание: инфекции, аневризмы, новообразования, нарушение свёртываемости крови, последствия травм. При этом остеохондроз, «зажатые сосуды» и подобные диагнозы к этой категории не относятся. Врач добавила, что выражение «сосудистая головная боль» в реальности почти всегда скрывает мигрень. Настоящие сосудистые боли связаны с острыми состояниями – инсультами, кровоизлияниями и заболеваниями сосудов, а не с «пережимами» в области шеи.

Отдельно Алексеева объяснила, что метеозависимость как диагноз не существует, хотя пациенты часто уверены в обратном. Исследований на эту тему мало, а психологическое самовнушение играет огромную роль: пасмурное утро, дождь или ветер легко запускают цепочку негативных реакций, включая развитие боли.

«Если голова болит сильно, выйдите на воздух, успокойтесь, сделайте несколько медленных вдохов и выдохов – акцентируйте внимание на выдохе. Пройдитесь 3-5 минут, избегайте кофеина и крепких напитков, а вечером хотя бы на час уберите гаджеты. Наладьте сон. Если это не помогает – обратитесь к врачу», – подчеркнула эксперт.

Руководитель проекта «Виртуальная клиника» Константин Летц-Орлецов в свою очередь отметил, что количество пациентов с подобными жалобами стабильно высокое.

«Согласно нашим данным, около 100 пациентов ежемесячно жалуются на головные боли – это примерно 40% обращений к неврологу. Часто люди годами терпят частые боли, считая их нормой», – уточнил он.

Летц-Орлецов пояснил, что самой частой причиной визитов становится мигрень, от которой страдают около 20% жителей планеты. Подозревать её можно, если совпадают хотя бы два критерия:

Боль снижает работоспособность минимум на сутки каждые три месяца;

Появляются тошнота, потеря аппетита или рвота;

Свет и шум резко усиливают неприятные ощущения.

Он напомнил, что боли бывают разного происхождения и силы, поэтому лечить их нужно с учётом особенностей конкретного состояния. Многие спешат принимать обезболивающие, но препараты различаются по воздействию, и без диагностики легко ошибиться. Ведению дневника боли специалист уделил отдельное внимание: записи помогают выявить триггеры и навести порядок в симптомах.

«Отмечайте провоцирующие факторы и помните: самое ценное – здоровье. Забота о нём должна быть профессиональной», – сказал Летц-Орлецов.