Врач призвала россиянок не лечить насморк с помощью вибратора

Использование вибраторов для облегчения симптомов насморка может привести к серьёзным осложнениям, включая распространение инфекции, предупредила руководитель центра общественного здоровья и медицинской профилактики Видновской клинической больницы Зарема Тен. Она пояснила, что хотя вибрация действительно может временно улучшить отток слизи за счёт её разжижения, этот эффект носит кратковременный характер и не устраняет причину заболевания.

Главная опасность метода заключается в маскировке гнойного процесса при бактериальном синусите. Врач отметила, что вибрационное воздействие способно спровоцировать распространение инфекции в глазницу или внутричерепное пространство, что может привести к менингиту или абсцессу мозга. Кроме того, вибратор может травмировать слизистую оболочку, вызвать кровотечение или повредить носовую перегородку.

Для безопасного массажа пазух необходимы точные знания анатомии, которых нет у большинства людей, пытающихся заниматься самолечением. В качестве альтернативы лучше обратить внимание на более безопасные и доказанные немедикаментозные методы облегчения состояния при насморке и обратиться к врачу.

«Использование вибраторов для лечения насморка — это русская рулетка. Возможное кратковременное облегчение не стоит риска тяжелых осложнений», — заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».