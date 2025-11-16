Россия и США
16 ноября, 10:42

Медики предупредили об опасности сна при искусственном свете

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Медики обнародовали SHOT тревожные данные: сон в освещённой комнате способен нанести серьёзный ущерб сердечно-сосудистой системе. Согласно последним исследованиям, риск сердечного приступа увеличивается в два раза, если человек регулярно спит при искусственном или естественном освещении.

Особую опасность представляет сон с полуночи до шести часов утра при ярком свете. В этом временном интервале вероятность развития сердечной недостаточности возрастает на 56%, а риск сердечного приступа — на 47%. Именно в эти часы в организме должна активно вырабатываться мелатонин — ключевой гормон сна, однако яркое освещение подавляет его производство.

Специалисты объясняют, что отсутствие полной темноты во время сна приводит к повышению уровня кортизола — гормона стресса. Это, в свою очередь, вызывает повышение артериального давления и воспалительные процессы в сосудах. Врачи настоятельно рекомендуют не засыпать при работающих телевизорах, включённых лампах и других источниках яркого света. Для защиты здоровья они советуют использовать специальные шторы блэкаут, которые блокируют проникновение света и способствуют нормальной выработке мелатонина, обеспечивая более крепкий сон и улучшая эмоциональное состояние.

Врач рассказала Life.ru об эффективных способах улучшить сон пожилым людям
Ранее кандидат наук объяснила, почему не стоит спать с мокрыми волосами. Хотя это не вызывает простуду, длительное охлаждение кожи головы может привести к спазму сосудов. Это особенно опасно для людей с мигренями или неврологическими заболеваниями, так как может ухудшить их состояние.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
