Медики предупредили об опасности сна при искусственном свете

Медики обнародовали SHOT тревожные данные: сон в освещённой комнате способен нанести серьёзный ущерб сердечно-сосудистой системе. Согласно последним исследованиям, риск сердечного приступа увеличивается в два раза, если человек регулярно спит при искусственном или естественном освещении.

Особую опасность представляет сон с полуночи до шести часов утра при ярком свете. В этом временном интервале вероятность развития сердечной недостаточности возрастает на 56%, а риск сердечного приступа — на 47%. Именно в эти часы в организме должна активно вырабатываться мелатонин — ключевой гормон сна, однако яркое освещение подавляет его производство.

Специалисты объясняют, что отсутствие полной темноты во время сна приводит к повышению уровня кортизола — гормона стресса. Это, в свою очередь, вызывает повышение артериального давления и воспалительные процессы в сосудах. Врачи настоятельно рекомендуют не засыпать при работающих телевизорах, включённых лампах и других источниках яркого света. Для защиты здоровья они советуют использовать специальные шторы блэкаут, которые блокируют проникновение света и способствуют нормальной выработке мелатонина, обеспечивая более крепкий сон и улучшая эмоциональное состояние.

