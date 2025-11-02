Кандидат наук рассказала, какой безобидный ритуал перед сном губит ваши волосы и здоровье

Основной риск сна с влажными волосами связан с длительным охлаждением кожных покровов головы. Прямая связь между мокрыми волосами и развитием респираторных заболеваний научно не подтверждена, однако локальное переохлаждение способно спровоцировать рефлекторный спазм сосудов. Об этом в беседе с Life.ru рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

Особенно это рискованно для людей, страдающих мигренями или неврологическими нарушениями. Кроме того, влажная среда идеальна для размножения грибков Malassezia, которые могут спровоцировать себорейный дерматит при ослаблении иммунитета.

«Эстетическую проблему представляют возможные структурные повреждения волос, которые в мокром состоянии наиболее уязвимы к механическим воздействиям. Трение о хлопковые наволочки во время сна приводит к микроповреждениям кутикулы. Это способствует развитию повышенной ломкости, сечению кончиков и утрате естественного блеска волос», — отметила специалист.

Кроме того, испарение воды с поверхности кожи головы вызывает изменение терморегуляции организма. Это может нарушать естественные циркадные ритмы и влиять на качество сна.

Для минимизации потенциального вреда эксперт рекомендует завершать водные процедуры как минимум за два часа до отхода ко сну и при необходимости досушивать волосы феном.

«Дополнительным решением может стать использование специальных подушек с эффектом быстрого влагоотведения или наволочек из натурального шёлка, которые значительно снижают трение и ускоряют процесс высыхания», — заключила Золотарёва.

