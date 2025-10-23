Внезапно найденный седой волос на голове может свидетельствовать о раке кожи

Исследователи из Университета Токио выявили неожиданную связь между появлением седых волос и развитием рака кожи, изучив, как стволовые клетки меланоцитов реагируют на повреждения ДНК. В рамках эксперимента они обнаружили, что в зависимости от типа стресса клетки могут либо погибать, вызывая появление седины, либо сохраняться, что увеличивает риск возникновения злокачественных новообразований. Исследование опубликовано в Nature Cell Biology.

В результате опытов на мышах учёные установили, что повреждения ДНК стволовых клеток меланоцитов приводят к их истощению, что и вызывает поседение. Этот процесс служит важным защитным механизмом организма, помогая устранять потенциально опасные клетки, которые могут привести к образованию меланомы.

Однако воздействие канцерогенных веществ, как показали эксперименты, может блокировать этот защитный механизм, давая клеткам с поврежденной ДНК возможность продолжать деление. Это повышает вероятность развития опухолей. Таким образом, поседение волос и меланома могут быть связаны молекулярно, представляя собой противоположные реакции стволовых клеток на стресс.

Ранее врачи предупредили, что риски возникновения рака груди могут увеличиться на 50% из-за аборта. Этот вид онкологии до сих пор остаётся самым распространённым среди женщин. Важно проходить регулярные медицинские осмотры, которые помогут выявить заболевание на раней стадии.