Врач рассказала Life.ru об эффективных способах улучшить сон пожилым людям

Сон — это фундаментальная потребность организма, но, к сожалению, с возрастом его качество часто претерпевает значительные изменения. Многие люди старшего поколения сталкиваются с поверхностным и прерывистым ночным отдыхом, преждевременными пробуждениями и трудностями при засыпании, отмечает сомнолог, врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт сети клиник «Семейная» Ксения Семченко. Во время общения с Life.ru эксперт рассказала о способах улучшить сон пожилым людям.

Сон — это отнюдь не монотонное отключение от внешнего мира, а особое состояние, характеризующееся закономерной последовательной сменой фаз и стадий в виде повторяющихся циклов. Сон состоит из двух основных фаз — медленной и быстрой, которые вместе составляют один цикл протяжённостью примерно два часа. За ночь человек проходит 4-6 циклов, имеющих разную структуру. Ксения Семченко, сомнолог, врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт сети клиник «Семейная»

Возрастные изменения существенно влияют на архитектуру сна, отмечает эксперт. Прежде всего сокращается длительность глубокого медленного сна, отвечающего за физическое восстановление, работу иммунной системы и закрепление памяти. Этим объясняется ситуация, когда пожилой человек, проспав восемь часов, не ощущает себя отдохнувшим. Кроме того, нарушается целостность быстрой фазы сна, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии и дневной продуктивности. Также уменьшается общее время сна при одновременном увеличении продолжительности засыпания.

Данные процессы вызваны множеством факторов: естественным старением мозговых структур, регулирующих циклы сна и бодрствования, снижением производства мелатонина, а также наличием хронических заболеваний, приёмом медикаментов и учащёнными ночными позывами к мочеиспусканию.

Хроническое нарушение сна в пожилом возрасте представляет собой серьёзную угрозу здоровью. Оно непосредственно связано с ослаблением когнитивных способностей, повышая вероятность развития болезни Альцгеймера и других форм деменции. Нарушения обмена веществ увеличивают риск появления избыточного веса, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, дневная сонливость и усталость повышают риск падений и травм, а хроническая бессонница является частой причиной депрессии и социальной изоляции. Таким образом, качественный сон — это один из ключевых факторов не только продолжительности, но и, что важнее, качества жизни в старшем возрасте. Ксения Семченко Сомнолог, врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт сети клиник «Семейная»

Специалист предлагает несколько эффективных подходов к улучшению сна. В частности, важным условием является соблюдение «гигиены сна»: необходимо придерживаться постоянного времени отхода ко сну и пробуждения, обеспечивать в спальне тишину, темноту и прохладу, а также использовать кровать исключительно для сна.

Регулярная физическая активность в дневное время способствует улучшению качества сна, однако интенсивные нагрузки в вечерние часы следует исключить. Особое внимание стоит уделить рациону питания: ограничить потребление кофеина и алкоголя во второй половине дня, избегать плотных ужинов перед сном, при этом лёгкий перекус может помочь заснуть.

Кроме того, по словам врача, нормализовать циркадные ритмы поможет достаточное пребывание на ярком свете в течение дня. В вечернее время, напротив, рекомендуется приглушать свет и минимизировать использование электронных устройств. Также необходимо контролировать течение хронических заболеваний, обострение симптомов которых может нарушать сон. Речь идёт об обострении болезней суставов, сердечной патологии, болезнях дыхательной и мочеполовой системы.

Хотя возрастные изменения сна неизбежны, их негативные проявления можно значительно уменьшить. Активная работа над гигиеной сна, разумная физическая активность и своевременное обращение к специалистам позволяют сохранить качественный отдых. Инвестиции в здоровый сон помогают поддерживать ясность мышления, физическое благополучие и активное долголетие, заключила собеседница Life.ru.

Кроме того, многие в пожилом возрасте сталкиваются с проблемой постоянного слезотечения, связанного с возрастными изменениями слёзных путей, опущением век или нарушениями в работе слёзной железы. Об основных причинах этой распространенной проблемы читайте в материале Life.ru.