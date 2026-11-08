Длительное пребывание в холодном школьном кабинете может негативно сказаться на здоровье ребёнка, особенно если ему приходится часами сидеть практически без движения. При температуре +15–16 °C даже тёплая одежда не решит проблему. Об этом Life.ru рассказала врач-педиатр Татьяна Бандурина.

По словам специалиста, главная опасность заключается не столько в прохладном воздухе, сколько в отсутствии физической активности. Во время прогулки ребёнок двигается и согревается, а за школьной партой вынужден оставаться неподвижным на протяжении нескольких уроков подряд.

«Дело не в том, что температура низкая, а в том, что ребёнок не имеет возможности сам себя активно согреть движениями», — объяснила Бандурина.

Педиатр считает, что сочетание прохлады и длительного сидения ухудшает кровообращение и может ослаблять защитные функции организма. По её мнению, в таких условиях ребёнок становится более уязвимым перед вирусными инфекциями. При этом сам по себе холод не является причиной ОРВИ — для заболевания необходимо заражение вирусом.

Особенно тревожит врача то, что школьникам нередко запрещают бегать и активно двигаться даже на переменах. Бандурина привела пример своей внучки-пятиклассницы, у которой бывает по девять уроков в день, а возможности полноценно размяться между занятиями практически нет.

«Сидение в куртке не спасёт, это нездорово», — подчеркнула педиатр, добавив, что дополнительный свитер способен лишь частично уменьшить дискомфорт.

По мнению Бандуриной, школам необходимо уделять больше внимания двигательной активности учеников. Даже короткие разминки между уроками помогут детям согреться и избежать последствий продолжительного неподвижного сидения.

При этом температура +16 °C в учебном кабинете не соответствует российским санитарным требованиям: допустимый диапазон составляет от +18 до +24 °C. Life.ru ранее подробно рассказывал, какая температура должна быть в школе, как правильно зафиксировать нарушение и куда жаловаться родителям. Если в классе постоянно холодно, администрация обязана принять меры, а не ограничиваться советами одевать детей теплее.