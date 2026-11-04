Против холода и ветра: Врач дал россиянам советы по выбору зимней шапки
Врач Кондрахин: Зимняя шапка должна сохранять тепло и отводить влагу
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Шапка для холодного сезона должна сохранять тепло и хорошо отводить влагу, рассказал врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, головной убор нужно подбирать по размеру: он должен прилегать к голове и не слетать от ветра.
«Нужно носить шапку только на улице, а в общественном транспорте или тёплых помещениях — снимать», — посоветовал собеседник «Вечерней Москвы».
Специалист рекомендовал отдавать предпочтение натуральным тканям и обращать внимание на подкладку, способную впитывать влагу. Слишком плотный материал затрудняет её отведение, из-за чего голова потеет и возникает дискомфорт.
Ранее россиян предупредили, что привычка одеваться осенью с «запасом» может обернуться переохлаждением. Пропитавшаяся потом одежда становится влажной, при похолодании организм быстрее теряет тепло.