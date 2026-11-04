Шапка для холодного сезона должна сохранять тепло и хорошо отводить влагу, рассказал врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, головной убор нужно подбирать по размеру: он должен прилегать к голове и не слетать от ветра.

«Нужно носить шапку только на улице, а в общественном транспорте или тёплых помещениях — снимать», — посоветовал собеседник «Вечерней Москвы».

Специалист рекомендовал отдавать предпочтение натуральным тканям и обращать внимание на подкладку, способную впитывать влагу. Слишком плотный материал затрудняет её отведение, из-за чего голова потеет и возникает дискомфорт.