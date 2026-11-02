Слишком тёплая шапка может стать причиной головной боли, повышенной потливости, зуда и раздражения кожи, особенно в период осеннего потепления. О неприятных последствиях неправильно подобранного головного убора РИАМО рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, основная проблема заключается в плотных тканях, которые плохо пропускают воздух и препятствуют естественному охлаждению кожи. Под такой шапкой возникает ощущение духоты, усиливается потоотделение, иногда появляется покраснение.

Особенно заметен дискомфорт при быстрой ходьбе, физических нагрузках или поездках в общественном транспорте. Если после этого выйти на холодный ветер с влажной головой, можно быстрее почувствовать озноб.

«Однако важно понимать, что перегрев кожи головы и тепловой удар — разные состояния», — подчеркнула Демьяновская.

Кратковременный локальный нагрев обычно не угрожает здоровому взрослому человеку. Гораздо опаснее повышение температуры всего организма, сопровождающееся слабостью, тошнотой, головокружением, жаждой и учащённым сердцебиением. Особую осторожность следует соблюдать детям, пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При появлении признаков перегрева врач советует снять головной убор, перейти в прохладное место и выпить воды. Если человек теряет сознание или перестаёт ориентироваться в происходящем, необходимо срочно вызвать скорую. Давать пить пострадавшему с нарушенным сознанием нельзя.