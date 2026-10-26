Трихолог объяснила, при какой температуре шапка спасает от облысения и какую ткань выбрать

Устойчивой минусовой температуры, при которой нужно срочно надевать шапку, не существует. Организм у всех разный, но есть физиологически обоснованные пороги, рассказала Life.ru врач-трихолог Юлия Медведева.

«Если говорить о здоровье волос, то критической отметкой считается -10°C. При этой температуре начинается спазм периферических сосудов. Однако ключевой фактор — не только градус, но и ветер. При ветре даже -5°C ощущаются как -15°C, и спазм сосудов наступает быстрее», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, сам по себе холод не является прямой причиной андрогенетической алопеции (генетического облысения), но он может стать мощным триггером для других видов выпадения.

Механизм первый: Спазм сосудов и ишемия фолликула

На морозе сосуды кожи головы рефлекторно сужаются, чтобы сохранить тепло для жизненно важных органов. Кровь с питательными веществами (кислород, витамины, микроэлементы) перестаёт поступать к волосяным луковицам в нужном объёме. Если вы находитесь на холоде без головного убора регулярно и подолгу, фолликулы переходят в состояние «энергосбережения». Это не убивает луковицу мгновенно, но замедляет рост, истончает волос и сокращает фазу анагена (роста). Со временем такой волос истончается настолько, что выпадает, а на его месте вырастает пушковый, который уже не станет полноценным.

Механизм второй: Нарушение липидного барьера и микроциркуляции

Кожа головы — это продолжение кожи лица. На холоде сальные железы работают иначе. Резкие перепады (мороз на улице — сухой горячий воздух в помещении) разрушают защитный гидролипидный слой. Это приводит к сухости, зуду, появлению перхоти (себорейный дерматит). Воспалённая кожа — плохая почва для волос. Постоянное микротравмирование из-за расчёсывания, а также воспаление могут спровоцировать телогеновое выпадение — диффузное выпадение волос, которое может начаться через 2–3 месяца после серии переохлаждений.

Механизм третий: Иммунный ответ

Локальное переохлаждение — это стресс. Он может спровоцировать обострение аутоиммунных процессов, например, гнездной алопеции, когда иммунные клетки атакуют собственные фолликулы. Если вы генетически предрасположены к облысению, хождение без шапки при -15°C и ветре ускорит этот процесс в разы. Если предрасположенности нет, вы не облысеете полностью, но рискуете получить диффузное поредение, сухость, себорею и замедление роста волос.

Носите шапку не тогда, когда «уже поздно», а при температуре ниже +5°C (если вы мерзлявы) или 0°C (если вы привыкли к холоду). Для сохранения волос важна не столько толщина шапки, сколько защита от ветра и отсутствие парникового эффекта. Синтетические шапки, которые не дышат, вредны не меньше, чем отсутствие головного убора — они создают влажную среду и провоцируют грибок. Выбирайте шерсть, кашемир или современные мембранные ткани. И помните: шапка не вылечит генетическое облысение, но точно сохранит то, что у вас есть, защитив фолликулы от холодового стресса. Юлия Медведева Врач-трихолог

Кроме того, длительное ношение больших наушников без перерывов теоретически может привести к тракционной алопеции — выпадению волос из-за постоянного механического натяжения. Подробнее — в материале Life.ru.