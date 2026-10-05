Косметолог объяснила, грозит ли облысение любителям больших наушников

Длительное ношение больших наушников без перерывов теоретически может привести к тракционной алопеции — выпадению волос из-за постоянного механического натяжения. Врач-дерматовенеролог и косметолог Айгуль Саматова в беседе с «Газетой.ru» пояснила, что механизм аналогичен тому, который наблюдается у женщин, годами носящих тугие косички или высокие хвосты.

Если тяжёлые наушники с плотной посадкой используются по 8–10 часов ежедневно, дужка давит на одну зону головы, замедляя кровоток и лишая волосы питания, что приводит к их истончению и выпадению строго в месте давления.

Вторым фактором риска является гигиена: под большими мониторными наушниками создаётся парниковый эффект, кожа потеет и выделяет себум, что при недостаточном уходе ведёт к закупорке пор и развитию фолликулита.

Воспаление теоретически способно повредить волосяную луковицу, однако врач подчеркнула, что такая цепочка событий требует грубого нарушения правил гигиены. Саматова резюмировала, что бояться наушников не стоит: чтобы спровоцировать реальное облысение, нужно носить устройство буквально как тиски в течение месяца без снятия. При ежечасных перерывах и регулярном мытье головы опасности нет.

А ранее россиянам рассказали, что уход за волосами невозможен без создания здоровой кожи головы. По словам специалиста, эффективный уход строится на двух китах: создание здоровой кожи головы для роста крепких волос и защита кончиков несмываемыми средствами.