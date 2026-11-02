Отношения России и Болгарии могут получить новый импульс после победы Илияны Йотовой на президентских выборах. Однако решающее значение для внешней политики Софии по-прежнему будет иметь позиция правительства, возглавляемого Руменом Радевым. Такой прогноз в беседе с «Газетой.ru» сделал юрист-международник Николай Топорнин.

По словам аналитика, Йотова давно входит в политическую команду действующего премьер-министра Румена Радева. Поэтому её избрание вряд ли приведёт к неожиданным переменам в отношениях с Москвой.

«Этот пост более влиятелен, более важен, чем пост президента», — отметил Топорнин, объясняя распределение полномочий в Болгарии.

Эксперт напомнил, что страна является парламентской республикой. Основные решения, включая внешнеполитические, принимает кабинет министров, тогда как функции главы государства преимущественно представительские.

Особое значение Топорнин придаёт позиции Радева. Болгарский премьер неоднократно критиковал антироссийские санкции Евросоюза и выступал за более прагматичный подход к сотрудничеству с Москвой.

Поэтому аналитик ожидает постепенного расширения российско-болгарского диалога, хотя конкретные шаги будут зависеть от решений правительства.

Второй тур президентских выборов состоялся 1 ноября. По результатам обработки почти всех бюллетеней Йотова набрала около 57,6% голосов. Её соперник Андрей Гюров признал поражение. После утверждения итогов она станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии всенародным голосованием.