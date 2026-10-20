«А как же сама Европа?»: Болгария отказалась давать Киеву новые миллиарды

Болгария отказалась участвовать в выделении Украине дополнительных €70 млрд, которые Владимир Зеленский запросил у Евросоюза. Об этом на брифинге объявил премьер-министр страны Румен Радев.

«В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере €90 млрд, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе Зеленский попросил ещё €70 млрд. Как это выглядит на фоне того, что переживает сейчас Европа? Болгария не будет участвовать в выделении этих €70 млрд», — ответил он.

Кроме того, болгарский премьер призвал искать дипломатический выход из конфликта. По его мнению, добиться его завершения военными средствами практически невозможно. Политик выразил надежду, что в дальнейшем возобладают здравый смысл и переговоры.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз столкнулся с трудностями при поиске новых денег для Украины. По данным итальянской газеты La Repubblica, запрос Зеленского застал врасплох многих европейских лидеров. Венгрия, Чехия и Словакия уже отказались участвовать в дополнительном финансировании Киева. В Брюсселе рассматривают возможность ускорить перечисление средств из ранее согласованного пакета, однако этого может оказаться недостаточно. Другой вариант предполагает использование замороженных российских активов, против чего выступает Бельгия из-за юридических и финансовых рисков. Обсуждается и новый совместный заём, но эта идея вызывает разногласия среди членов объединения.