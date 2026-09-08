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Опубликовано 8 сентября, 12:16

Болгарские школьники стали худшими в ЕС по чтению, математике и наукам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

Результаты международного исследования PISA 2025 показали слабые знания болгарских школьников. По чтению, математике и естественным наукам 15-летние ученики оказались на последней позиции среди стран Евросоюза. Об этом сообщила газета «24 часа».

Особенно низким оказался показатель по чтению. Лишь 1% 15-летних школьников в Болгарии достиг пятого уровня и выше — это худший результат страны за всё время её участия в исследовании. Не лучше ситуация сложилась и с математикой. По этому направлению болгарские подростки также заняли последнее место среди государств ЕС. Аналогичная картина наблюдается в естественно-научной области. Здесь результаты школьников Болгарии тоже оказались самыми низкими в Евросоюзе.

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Ранее сообщалось, что более 25 млн рублей российские регионы направили на закупку литературы о половом воспитании для детсадовцев и школьников. Книги пополняют фонды детских библиотек. В числе приобретений — «Я расту и про ЭТО узнаю. Книга для детей от 3 лет» Анны Левинской, «Давай поговорим про ЭТО: о девочках, мальчиках, младенцах, семьях и теле», «Конни изучает тело» Лианы Шнайдер и «Наш первый разговор об ЭТОМ. Только для детей!» Гейл Зальц.

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Милена Скрипальщикова
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