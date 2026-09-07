Кравцов: Ученикам 6–11-х классов будут показывать фильмы о героях России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Школьникам с 6-го по 11-й класс в рамках «Разговоров о важном» начали показывать короткие фильмы о людях, которые внесли вклад в развитие России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ИС «Вести».
По словам главы ведомства, новый формат должен знакомить детей с реальными историческими личностями и их жизненными принципами. Один из первых фильмов посвятили промышленнику Николаю Путилову.
«Сегодня для 6–11 классов был показан фильм о выдающемся человеке — Николае Ивановиче Путилове — промышленнике, который всю жизнь посвятил служению Отечеству, служению государству», — рассказал Кравцов.
Министр отметил, что через истории известных людей школьникам хотят показать конкретные человеческие качества и поступки, которые могут стать примером.
«Воспитание на примерах — это очень важно», — подчеркнул Кравцов.
Сейчас фильмы рассчитаны на учеников с 6-го по 11-й класс. В дальнейшем их планируют показывать и пятиклассникам в рамках предмета «Духовно-нравственная культура России».
Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября 2026 года во всех российских детсадах должны появиться «Добрые игры» — программа, которую в Минпросвещения называют аналогом «Разговоров о важном» для дошкольников. Занятия посвятят духовно-нравственным ценностям.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.