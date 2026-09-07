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Регион
Опубликовано 7 сентября, 09:20

Кравцов: Ученикам 6–11-х классов будут показывать фильмы о героях России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Школьникам с 6-го по 11-й класс в рамках «Разговоров о важном» начали показывать короткие фильмы о людях, которые внесли вклад в развитие России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ИС «Вести».

По словам главы ведомства, новый формат должен знакомить детей с реальными историческими личностями и их жизненными принципами. Один из первых фильмов посвятили промышленнику Николаю Путилову.

«Сегодня для 6–11 классов был показан фильм о выдающемся человеке — Николае Ивановиче Путилове — промышленнике, который всю жизнь посвятил служению Отечеству, служению государству», — рассказал Кравцов.

Министр отметил, что через истории известных людей школьникам хотят показать конкретные человеческие качества и поступки, которые могут стать примером.

«Воспитание на примерах — это очень важно», — подчеркнул Кравцов.

Сейчас фильмы рассчитаны на учеников с 6-го по 11-й класс. В дальнейшем их планируют показывать и пятиклассникам в рамках предмета «Духовно-нравственная культура России».

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Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября 2026 года во всех российских детсадах должны появиться «Добрые игры» — программа, которую в Минпросвещения называют аналогом «Разговоров о важном» для дошкольников. Занятия посвятят духовно-нравственным ценностям.

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Николь Вербер
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