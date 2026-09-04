Кравцов: Устный экзамен по истории для 9-х классов станет допуском к ОГЭ

Устный экзамен по истории для девятиклассников будет оцениваться в формате «зачёт/незачёт» и станет условием допуска к государственной итоговой аттестации. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Устный экзамен по истории для девятиклассников планируется ввести как условие допуска к государственной итоговой аттестации», — сказал он в интервью ТАСС.

Цель экзамена — оценить умение ученика последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками и формулировать собственную позицию.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году в российских школах планируется ввести устный экзамен по истории для девятиклассников в качестве пилотного проекта в нескольких регионах. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что обязательный устный экзамен по истории будет введён с 2027/28 учебного года. В ряде регионов перед этим пройдёт апробация нового формата аттестации.