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Регион
Опубликовано 4 сентября, 11:56

Кравцов: Устный экзамен по истории для 9-х классов станет допуском к ОГЭ

Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Устный экзамен по истории для девятиклассников будет оцениваться в формате «зачёт/незачёт» и станет условием допуска к государственной итоговой аттестации. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Устный экзамен по истории для девятиклассников планируется ввести как условие допуска к государственной итоговой аттестации»,сказал он в интервью ТАСС.

Цель экзамена — оценить умение ученика последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками и формулировать собственную позицию.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году в российских школах планируется ввести устный экзамен по истории для девятиклассников в качестве пилотного проекта в нескольких регионах. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что обязательный устный экзамен по истории будет введён с 2027/28 учебного года. В ряде регионов перед этим пройдёт апробация нового формата аттестации.

Больше новостей о школах, учениках и изменениях в системе обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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