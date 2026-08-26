В российских школах протестируют устный экзамен по истории для 9-х классов

В новом учебном году в российских школах состоится пробное тестирование устного экзамена по истории для девятиклассников. Соответствующей информацией поделился руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Всероссийском педагогическом августовском совещании.

Он напомнил, что обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов появится с 2027/28 учебного года. По словам Музаева, сейчас ведётся активная подготовка к его проведению. В текущем году в ряде регионов запланированы экспериментальные проверки новой формы аттестации.

«С 2027/28 учебного года будет введён обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов. <…> Ведётся сейчас активная работа по проведению данного экзамена, в том числе в этом году был запланирован ряд апробаций в тех субъектах, где они будут проходить», — сказал он.

Напомним, история станет третьим обязательным экзаменом для учащихся девятых классов начиная с 2028 года. Проверять знания школьников предполагается в устной форме. Перед запуском экзамен обсудят с учителями, учениками и экспертами, после чего на финишной прямой проведут пилотное тестирование и общественное обсуждение. Точные сроки пока не определены. При этом для одиннадцатиклассников вводить аналогичный экзамен не планируется.