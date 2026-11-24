Резкая боль в зубах при вдохе холодного воздуха не всегда означает лишь повышенную чувствительность эмали. Иногда мороз помогает обнаружить кариес, трещину зуба или воспаление нерва, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-стоматолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Рашид Тукуев.

По словам специалиста, болезненная реакция на холодный воздух называется гиперестезией — повышенной чувствительностью твёрдых тканей зуба. Она возникает, когда истончается защитный слой эмали или обнажается дентин, в котором находятся микроскопические канальцы, связанные с нервными окончаниями.

При воздействии холода жидкость внутри этих канальцев начинает двигаться, из-за чего и появляется кратковременная боль. Такая реакция возможна даже у людей, которые регулярно чистят зубы и не замечают видимых повреждений эмали.

«Причинами могут быть повышенная стираемость эмали, клиновидные дефекты, рецессия десны с обнажением корней зубов, неправильная техника чистки, частое употребление кислых продуктов и напитков. Однако иногда чувствительность становится первым признаком кариеса, трещины зуба или воспаления пульпы», — предупредил Тукуев.

Главный признак, на который, по его словам, стоит обратить внимание, — продолжительность боли. Если неприятные ощущения появляются только в момент контакта с холодным воздухом и быстро проходят после его прекращения, это больше похоже на гиперестезию.

Но если боль долго не отпускает, возникает сама по себе, усиливается ночью или ощущается в одном конкретном зубе, это уже может указывать на более серьёзную проблему.

«Если боль сохраняется продолжительное время, возникает самопроизвольно, усиливается ночью или локализуется в одном зубе, это может свидетельствовать о более серьёзной патологии», — подчеркнул стоматолог.

Особенно насторожиться стоит, если после прогулки на морозе продолжает болеть один и тот же зуб или неприятные ощущения появляются уже без контакта с холодом. Подобные симптомы могут говорить не просто о чувствительности эмали, а о поражении внутренних тканей зуба.

Определить точную причину самостоятельно невозможно, поэтому при повторяющейся или затяжной боли врач советует не откладывать визит к стоматологу.