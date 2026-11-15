В Польше в 2026 году зафиксировали рекордное число случаев физической агрессии против граждан Украины за всё время наблюдений. Об этом сообщила соавтор доклада «Коричневая книга» Анна Татар, представляющая антирасистскую ассоциацию «Никогда больше» (Nigdy Więcej).

По словам исследовательницы, отношения между поляками и украинцами ухудшаются уже четыре года. Она считает, что одной из причин роста враждебности стала политическая риторика, направленная против украинских беженцев.

Татар обратила внимание на соперничество правых политических сил Польши, которые, по её оценке, всё чаще используют антиукраинские настроения в своей публичной деятельности. Такая риторика, считает правозащитница, способствует распространению нетерпимости.

Новый выпуск «Коричневой книги» ассоциация представила 9 ноября. В документе объёмом более 200 страниц собрано около 450 случаев проявления ненависти и нетерпимости в отношении различных национальных и социальных групп. Эта цифра относится ко всем зарегистрированным инцидентам, а не только к нападениям на украинцев.

Авторы описали случаи избиений, дискриминации, ксенофобских оскорблений, осквернения кладбищ и памятников жертвам Холокоста, а также проявления расизма на спортивных мероприятиях. Среди задокументированных эпизодов — нападение с мачете на двух граждан Украины в городе Пшасныш в феврале 2026 года.

Ассоциация «Никогда больше» ведёт независимый мониторинг подобных происшествий с 1996 года. При составлении докладов организация использует сведения собственных корреспондентов, сообщения представителей меньшинств и публикации СМИ. При этом её материалы не являются официальной полицейской статистикой.