Гражданину Украины Владимиру Б. грозит пожизненное заключение в Польше по делу о диверсиях на железной дороге. Следствие считает, что он помогал двум соотечественникам готовить атаки на железнодорожную инфраструктуру и участвовал в деятельности российской разведки. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.

По версии следователей, в сентябре 2025 года обвиняемый отвёз одного из исполнителей, Евгения И., к участкам железной дороги возле населённых пунктов Мика и Голомб. Там тот смог изучить местность и выбрать места для закладки взрывчатки, установки видеокамеры и металлического приспособления на рельсах.

«Помощь заключалась в логистическом содействии исполнителям при подготовке и проведении атак на железнодорожной линии № 7», — говорится в сообщении польской прокуратуры.

Само обвинительное заключение направили в Окружной суд Варшавы 28 октября. Владимиру Б. вменяют участие в деятельности иностранной разведки против Польши и пособничество в преступлениях террористического характера. Решение о его виновности предстоит принять суду.

Расследование связано с событиями ноября 2025 года. По данным польской прокуратуры, 15 ноября возле деревни Мика взрывное устройство сработало под проходившим грузовым составом. На другом участке, возле населённого пункта Голомб, злоумышленники установили на рельсах металлические конструкции, которые могли привести к сходу поездов с путей.

Ранее Life.ru рассказывал о предъявлении обвинений двум украинцам, которых польское следствие считает непосредственными исполнителями диверсий. После происшествий Александр К. и Евгений И. покинули территорию Польши через границу с Белоруссией. В декабре 2025 года польская полиция обратилась в Интерпол с просьбой объявить обоих в международный розыск. Москва отвергала обвинения Варшавы в причастности российских спецслужб к этим событиям.