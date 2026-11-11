В Польше задержали двух граждан Украины, которых подозревают в сборе разведывательной информации и организации диверсий. По версии местных спецслужб, мужчины фотографировали военные объекты и критически важную инфраструктуру, а также могли быть причастны к поджогам автомобилей. Об этом сообщил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк.

Операцию провели сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши в городе Миньск-Мазовецки. Задержанными оказались украинцы 24 и 25 лет. Семоняк утверждает, что они могли выполнять задания российских спецслужб, однако доказательства этой версии в его сообщении не приводятся.

По информации министра, подозреваемые занимались наблюдением за объектами военной и гражданской инфраструктуры, фиксировали их на фото и собирали сведения, которые могли представлять интерес для разведки.

Кроме того, задержанным предъявили обвинения в поджогах транспортных средств. Польские правоохранители рассматривают эти эпизоды как часть предполагаемой диверсионной деятельности.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде временного ареста на три месяца. Расследование продолжается, а окончательные выводы об их причастности к инкриминируемым преступлениям предстоит сделать суду.