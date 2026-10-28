Падение с 13 метров и загадочный спутник: Украинца арестовали после гибели родственника князя Монако
В гибели родственника князя Монако Альбера II обвинили украинца
Антуан де Масси. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Antoine De Massy
В Монако 42-летнему гражданину Украины предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности. Дело связано с гибелью 29-летнего Антуана де Масси, двоюродного племянника князя Альбера II. Обвиняемого заключили под стражу, сообщает Le Parisien со ссылкой на прокуратуру княжества.
Незадолго до гибели молодого человека видели выходящим из ночного клуба. По информации источника издания, Антуан шатался, а находившийся рядом мужчина помогал ему идти. Позднее следователи установили личность человека, который сопровождал погибшего.
Им оказался 42-летний гражданин Украины, проживающий в Монако уже 30 лет. Во время допроса мужчина отрицал предъявленные ему обвинения. После передачи дела следственному судье он отказался отвечать на вопросы.
Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо пояснил, что предполагаемое непредумышленное убийство и неоказание помощи могли произойти в разное время. При этом конкретные действия, которые вменяют обвиняемому, прокуратура пока не раскрывает. Следствие должно восстановить обстоятельства падения Антуана де Масси.
Напомним, тело Антуана де Масси обнаружили 25 октября в сквере неподалёку от района Ларвотто на берегу моря. Согласно результатам вскрытия, предполагаемой причиной смерти стало падение с высоты около 13 метров на площадку позади одного из зданий. Родственники начали искать молодого человека после того, как он не появился на семейном обеде. Антуан был внуком принцессы Антуанетты, старшей сестры князя Ренье III — отца нынешнего правителя Монако. Альбер II и княгиня Шарлен выразили скорбь в связи с его смертью.