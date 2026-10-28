Падение с 13 метров и загадочный спутник: Украинца арестовали после гибели родственника князя Монако

В Монако 42-летнему гражданину Украины предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и неоказании помощи человеку, находящемуся в опасности. Дело связано с гибелью 29-летнего Антуана де Масси, двоюродного племянника князя Альбера II. Обвиняемого заключили под стражу, сообщает Le Parisien со ссылкой на прокуратуру княжества.

Незадолго до гибели молодого человека видели выходящим из ночного клуба. По информации источника издания, Антуан шатался, а находившийся рядом мужчина помогал ему идти. Позднее следователи установили личность человека, который сопровождал погибшего.

Им оказался 42-летний гражданин Украины, проживающий в Монако уже 30 лет. Во время допроса мужчина отрицал предъявленные ему обвинения. После передачи дела следственному судье он отказался отвечать на вопросы.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо пояснил, что предполагаемое непредумышленное убийство и неоказание помощи могли произойти в разное время. При этом конкретные действия, которые вменяют обвиняемому, прокуратура пока не раскрывает. Следствие должно восстановить обстоятельства падения Антуана де Масси.