Высший земельный суд Гамбурга отказался прекращать уголовное дело в отношении украинского офицера Сергея Кузнецова, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Адвокаты пытались добиться закрытия процесса, ссылаясь на военный статус подзащитного и невозможность разглашать государственные секреты. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Защита утверждала, что Кузнецов связан обязательствами по сохранению военной тайны и не может свободно рассказывать об обстоятельствах своей службы. По мнению адвокатов, это лишает его возможности полноценно защищаться в немецком суде.

Однако суд отклонил ходатайство. Как следует из решения, ограничения, связанные со службой в вооружённых силах другого государства, не лишают обвиняемого возможности давать показания в рамках немецкого уголовного процесса.

Во время заседания также зачитали письма украинских военнослужащих Романа Червинского и Юрия Семенюка. Согласно документам, летом и осенью 2022 года Кузнецов находился в непосредственном подчинении Червинского в Силах специальных операций Украины и подписал обязательство о неразглашении секретной информации.

«Я не даю ему (Кузнецову) разрешения разглашать информацию под моим командованием», — заявил полковник Червинский в письме, содержание которого приводит украинское издание ZN.

Представитель немецкой прокуратуры возразил, что подобные ограничения не препятствуют реализации права обвиняемого на защиту. Сам Кузнецов от дачи показаний отказался.

По версии федеральной прокуратуры Германии, украинец руководил группой, причастной к взрывам на газопроводах в Балтийском море в сентябре 2022 года. Ему предъявлены обвинения, в том числе связанные с организацией взрыва, повреждением инфраструктуры и соучастием в военном преступлении.

Напомним, взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года неподалёку от датского острова Борнхольм. В результате были повреждены три из четырёх ниток газопроводов. Судебный процесс в Гамбурге начался 14 октября 2026 года и теперь продолжится.