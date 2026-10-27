В Гамбурге открылось второе заседание по делу о подрыве «Северных потоков»

Высший земельный суд Гамбурга начал второе заседание по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Главным вопросом станет ходатайство защиты украинца Сергея Кузнецова, которая добивается полного прекращения процесса. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Перед началом слушаний Кузнецова доставили в зал под охраной. Обвиняемый занял место рядом со своими немецкими адвокатами — Ларсом Брегелером и Йесом Мейером-Локампом. Заседание открыла коллегия из пяти судей.

Защита настаивает, что продолжать разбирательство невозможно из-за процессуальных препятствий. Адвокаты считают, что их клиент не может полноценно защищаться, поскольку связан обязательствами о неразглашении украинской военной тайны.

Теперь суд должен решить, достаточно ли этих доводов для прекращения дела. Перед вынесением решения представителю федеральной прокуратуры Германии предоставят возможность дополнительно высказаться. Если ходатайство отклонят, слушания продолжатся.

По версии немецкого следствия, Кузнецов руководил группой, организовавшей взрывы на газопроводах в Балтийском море в сентябре 2022 года. Ему предъявлены обвинения в организации взрывов, повреждении инфраструктуры и причастности к военному преступлению. Киев отрицает участие в диверсии, а вина Кузнецова судом пока не установлена.

Первое заседание состоялось 14 октября. Тогда прокуратура изложила свою версию событий, а обвиняемый отказался давать показания. До середины декабря назначено 16 слушаний, дополнительные заседания предусмотрены на 2027 год.