Путин назвал подрыв «Северных потоков» прямыми террористическими актами

Президент России Владимир Путин назвал подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» прямыми террористическими актами. Об этом российский лидер заявил 27 октября, выступая на пленарном заседании VIII саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

Глава государства обратил внимание на угрозы, с которыми сталкивается мировая энергетическая отрасль. В числе наиболее серьёзных проблем он выделил атаки на газовую инфраструктуру и нарушение привычных маршрутов поставок энергоресурсов.

Отдельно Путин остановился на обострении ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, происходящие в регионе события привели к сбоям в традиционных логистических цепочках, осложнив международную торговлю энергоносителями.

Российский президент также предупредил о последствиях попыток исключить Россию из мирового газового рынка. Он подчеркнул, что подобные действия способны обернуться запредельными издержками прежде всего для самих потребителей топлива.

Саммит ФСЭГ проходит в Москве 27 октября. Участники обсуждают глобальную энергетическую безопасность, устойчивость поставок природного газа и сотрудничество между крупнейшими странами-производителями.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура Германии квалифицировала подрыв «Северных потоков» как военное преступление. На процессе в Гамбурге обвинение заявило о предполагаемой причастности украинских государственных структур к диверсии. Киев эти обвинения отвергает.