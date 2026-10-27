Попытка закрыть дело о «Северных потоках» провалилась: Суд в Германии продолжит процесс

Высший земельный суд Гамбурга отказался прекращать уголовное дело о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ходатайство защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в координации диверсии, отклонили на заседании 27 октября. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

«Ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела отклонено», — огласила решение председательствующая судья.

Таким образом, разбирательство продолжится, а суд перейдёт к дальнейшему изучению обстоятельств подрыва газопроводов.

Адвокаты Кузнецова потребовали закрыть дело ещё 14 октября, во время первого заседания. Они настаивали, что существуют процессуальные препятствия, из-за которых рассматривать обвинения нельзя. Суд эти доводы не принял.

По версии немецкой прокуратуры, Кузнецов руководил группой, которая в сентябре 2022 года установила взрывчатку на газопроводах в Балтийском море. Обвинение также квалифицирует предполагаемые действия украинца как военное преступление. Следствие полагает, что операция проводилась по поручению украинских государственных структур. Киев свою причастность к диверсии отрицает.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. В результате были повреждены три из четырёх ниток двух газопроводов. Германия продолжила расследование, тогда как Швеция и Дания закрыли свои дела без предъявления обвинений.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы по наиболее тяжкому пункту обвинения, если суд признает его виновным. При этом сам обвиняемый через адвокатов оспаривает причастность к диверсии. Кроме того, суд Гамбурга отказался признать операторов обоих газопроводов потерпевшими по делу. Компании добивались права участвовать в процессе, однако судьи не нашли для этого достаточных оснований.