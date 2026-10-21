Адвокат объяснил отказ украинца Кузнецова давать показания по «Северным потокам»

Украинец Сергей Кузнецов, которого обвиняют в организации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», отказался давать устные показания в суде Гамбурга. Причиной стало опасение уголовного преследования за разглашение военной тайны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянского адвоката обвиняемого Николу Канестрини.

«Отказ от дачи показаний является правом каждого обвиняемого и не может трактоваться против него. В его случае молчание — это не только право, но и обязанность», — пояснил защитник.

По словам Канестрини, Кузнецов как бывший украинский военнослужащий обязан сохранять в тайне сведения, связанные с прохождением службы. Адвокат утверждает, что ответы на некоторые вопросы немецкого суда могут привести к нарушению этого обязательства и создать основания для уголовного преследования на Украине.

Защитник также считает, что подобная ситуация ограничивает возможности его клиента полноценно участвовать в собственной защите. В связи с этим он намерен добиваться прекращения судебного разбирательства. При этом окончательное решение по такому ходатайству остаётся за немецким судом.

Первое заседание по делу Кузнецова состоялось 14 октября в Высшем земельном суде Гамбурга. Именно тогда обвиняемый отказался давать устные показания. Всего в рамках процесса запланировано более 20 заседаний.

Немецкое следствие считает Кузнецова одним из организаторов диверсии на газопроводах. По версии прокуратуры, бывший украинский военный вместе с другими участниками разработал план подрыва по поручению властей Украины.

Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года, после чего экстрадировали в Германию. Прокуратура предъявила ему обвинения, в том числе в причастности к военному преступлению, связанному с нападением на гражданские объекты.

Взрывы на двух газопроводах в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция тогда рассматривали версию преднамеренной диверсии. Расследование обстоятельств произошедшего впоследствии продолжили немецкие правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Сергею Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы по делу о подрыве «Северных потоков». Такое наказание предусмотрено германским законодательством по наиболее тяжкому пункту предъявленного обвинения. Речь идёт о военном преступлении, ответственность за которое устанавливает параграф 11 Кодекса международного уголовного права Германии.