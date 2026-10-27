В Монако нашли мёртвым 29-летнего родственника князя Альбера II

Двоюродного племянника князя Монако Альбера II Антуана де Масси обнаружили мёртвым. Его тело нашли в зелёной зоне возле бульвара Ларвотто после обращения родственников в полицию. Об этом сообщает местное издание Monaco Matin.

По информации журналистов, в воскресенье молодой человек не пришёл на семейный обед. Его отсутствие обеспокоило близких, после чего один из членов семьи обратился к правоохранителям. Спустя несколько часов полицейские обнаружили тело де Масси в одном из скверов княжества.

Погибший приходился сыном барону Кристиану де Масси и Сесиль Гелабаль. Его бабушкой была принцесса Антуанетта, старшая сестра князя Ренье III. Таким образом, 29-летний Антуан состоял в родстве с правящей семьёй Монако и являлся двоюродным племянником нынешнего князя Альбера II.

Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств смерти молодого человека.

В ходе расследования полиция задержала человека, которого заметили камеры видеонаблюдения неподалёку от места обнаружения тела. Сейчас следователи проводят его допрос. При этом, по данным издания, задержанный может оказаться свидетелем и не иметь отношения к гибели де Масси.

Причину смерти родственника князя пока не установили. Правоохранители продолжают проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

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