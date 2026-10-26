Дочь нашла тело бизнесмена с ножевыми ранениями в коттедже под Череповцом

В Вологодской области 62-летнего предпринимателя обнаружили мёртвым в собственном коттедже. На теле мужчины нашли два ножевых ранения — в груди и спине. Страшную находку сделала дочь погибшего, сообщает «Рен ТВ».

Трагедия произошла в деревне Городище Вологодской области. По данным телеканала, погибшим оказался Андрей П., который занимался грузоперевозками и организацией автомобильных стоянок.

При осмотре тела специалисты обнаружили ранения в области груди и спины под левой лопаткой. Предположительно, преступление было совершено в период с 23 по 26 октября.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели предпринимателя. По информации РЕН ТВ, в причастности к убийству подозревают знакомого погибшего, которого разыскивают правоохранители.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании в Петербурге менеджера крупной компании, обвиняемого в убийстве знакомого. Мужчина пропал ещё весной, а его останки обнаружили спустя несколько месяцев возле железной дороги.