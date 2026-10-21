В Петербурге задержали менеджера крупной фирмы за убийство и расчленение друга

В Санкт-Петербурге задержали 53-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого, который пропал ещё в апреле. Останки погибшего обнаружили лишь спустя полгода возле железной дороги. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, обвиняемый — Сергей из Петергофа, работающий менеджером крупной компании. Весной он выпивал с приятелем на берегу Лиговского канала. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт, после которого один из них получил удар по голове и скончался.

Как установило следствие, после смерти знакомого фигурант расчленил тело и спрятал останки в мусорные пакеты. Кроме того, он забрал банковские карты и мобильный телефон погибшего.

Пакеты обнаружили только 15 октября на берегу Лиговского канала, неподалёку от проспекта Народного Ополчения. Позднее правоохранителям удалось установить личность убитого. Выяснилось, что мужчина числился пропавшим без вести с апреля 2026 года.

Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение в убийстве. По информации SHOT, мужчина раскаивается в содеянном. Сейчас следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении останков мужчины на берегу Лиговского канала. Тогда сообщалось, что погибший жил один, а его исчезновение заметили ещё весной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.