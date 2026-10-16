В Петербурге нашли расфасованные по пакетам останки мужчины
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В Санкт-Петербурге установили личность мужчины, чьи останки обнаружили в пакетах на берегу Лиговского канала. По данным «Фонтанки», мужчина пропал в апреле 2026 года и жил один. Издание ссылается на собственные источники в правоохранительных кругах.
Останки нашли накануне в Кировском районе, неподалёку от проспекта Народного Ополчения. Из-за сильных гнилостных изменений установить личность погибшего сразу не удалось. Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее врачи ввели в искусственную кому 12-летнего мальчика, которого мать, по версии следствия, пыталась убить с помощью уксусной кислоты в Санкт-Петербурге. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.
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