В Петербурге нашли расфасованные по пакетам останки мужчины

В Санкт-Петербурге установили личность мужчины, чьи останки обнаружили в пакетах на берегу Лиговского канала. По данным «Фонтанки», мужчина пропал в апреле 2026 года и жил один. Издание ссылается на собственные источники в правоохранительных кругах.

Останки нашли накануне в Кировском районе, неподалёку от проспекта Народного Ополчения. Из-за сильных гнилостных изменений установить личность погибшего сразу не удалось. Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее врачи ввели в искусственную кому 12-летнего мальчика, которого мать, по версии следствия, пыталась убить с помощью уксусной кислоты в Санкт-Петербурге. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.