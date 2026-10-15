Приютил, задушил, надругался: Петербуржец зверски убил и три дня насиловал тело соседки

В Санкт-Петербурге Артёма Ш. приговорили к семи годам, шести месяцам и 15 дням колонии строгого режима за убийство сожительницы и надругательство над её телом. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

Шварц познакомился с будущей жертвой на работе, после чего женщина предложила некоторое время пожить вместе. Мужчина согласился и пустил знакомую в свою квартиру. Однако в начале марта 2026 года между ними произошёл конфликт.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, петербуржец разозлился из-за оскорблений со стороны сожительницы. Он схватил провода от зарядных устройств, обмотал ими шею женщины и затянул. От удушья пострадавшая скончалась на месте.

Однако на этом преступник не остановился. В последующие дни он продолжал употреблять алкоголь и совершил половой акт с телом погибшей, а также другие действия сексуального характера. Всё это происходило уже после смерти женщины.

В ходе разбирательства Шварц полностью признал свою вину. Невский районный суд признал его виновным по части 1 статьи 105 УК РФ об убийстве и части 1 статьи 244 УК РФ о надругательстве над телом умершего. Отбывать наказание осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Life.ru рассказывал о другом жестоком преступлении в Петербурге, где мужчина убил 73-летнюю соседку и надругался над её телом. Подозреваемый попытался запутать следствие, подбросив ключи от квартиры погибшей другому знакомому. Однако проведённая генетическая экспертиза позволила правоохранителям установить его причастность к убийству.